Techniques de manipulation de masse et propagande

Lorsque l’on cherche des techniques de manipulation sur internet, on tombera forcément sur « les dix techniques de manipulation de masse » dont l’auteur original reste un mystère. Cet article intéressant et maintes fois recopié semble provenir du site documenté www.syti.net . Nous partirons donc (entre autres) de cet article pour faire une mise au point sur la réalité apparente et la manipulation de l’opinion publique. Cela vous permettra soit de prendre conscience de votre naïveté ou alors simplement de remettre à jour votre esprit critique. Que la manipulation provienne d'une élite politique, économique, industrielle, militaire ou mercantile… le but de l’article n’est pas de savoir « qui » manipule mais comment !

Certaines pistes proviendraient d’un document datant de 1979 retrouvé par un employé de Boeing dans un photocopieur acheté à une vente de surplus militaire à la base aérienne de McChord aux USA. Ce document « armes silencieuses pour guerres tranquilles » est décrit comme un manuel de programmation de la société et aurait été écrit par un « groupe de réflexion ». On peut considérer que ces stratégies sont sans doute appliquées dans les pays occidentaux depuis plus de 40 ans.

Les techniques de manipulation

Divertir le peuple

Tout est dans la définition du mot divertir. Il signifie autant amuser une personne que détourner son attention de ses préoccupations habituelles. La stratégie de la diversion est sans doute la technique la plus utilisée pour contrôler la société. La technique consistant à attirer et capter l’attention du peuple avec des futilités pour éviter qu’il voit et réfléchisse sur des problèmes importants, sur des changements/ évolutions souhaités ou opérés en douce. Cela va même plus loin en cherchant à empêcher le public à trop s’intéresser à des connaissances « essentielles » comme la science, l’économie, la psychologie… et éviter ainsi qu’il en sache plus que ce qu’il devrait. Aujourd’hui, nous sommes inondés d’informations avec la télévision, la radio, la presse et les nouvelles technologies numériques. Nous devons faire face à une multitude de stimuli futiles et ludiques qui monopolise et captive nos sens et notre attention. Ainsi cette musique et ce bavardage incessants empêchent de penser.

Le peuple romain ne voyait le Grand César qu’à une seule occasion. Lors des jeux du Cirque. Ainsi, César était au contact d’un peuple acquis car distrait et loin de ses préoccupations.

Créer des problèmes pour offrir des solutions

Cette technique de manipulation est relativement basique. Elle consiste à créer le « problème » pour susciter une réaction et inciter le peuple à demander la « solution ». L’avantage dans ce cas précis est que c’est le peuple lui-même qui demande et accepte la mise en place d’une solution. Imaginons que vous souhaitiez mettre en place des lois sécuritaires (et donc liberticides). Créez de l’insécurité et le peuple demandera plus de sécurité quitte à accepter moins de liberté. Créez une crise économique et le peuple demandera à être rassuré quitte à accepter un recul de ses droits sociaux. Un autre avantage de cette technique est d’avoir l’opportunité pour le manipulateur de se faire passer pour un « sauveur ».

Avancer à petit pas

Comment faire accepter l’inacceptable ? Simplement en y allant progressivement, petit à petit et en prenant le temps s’il le faut. Il est effectivement plus facile de faire accepter par le peuple un licenciement de 100 personnes par an pendant 5 ans plutôt que 500 personnes d’un coup. Surtout si le peuple n’est pas au courant du but final qui est de licencier 500 personnes. Un changement brutal se fait au risque d’une révolution. Un changement progressif passe mieux et peut même passer inaperçu. Le passage en France à une économie libérale s’est fait sur une période de 10 ans au moins. Cette technique du petit pas ressemble à la technique du « pied dans la porte » qui consiste d’abord à faire une demande peu coûteuse au début pour que la personne s’engage et ensuite à demander plus. Un phénomène d’engagement se crée et souvent la personne acceptera alors de donner plus. La technique de la « porte au nez » est une variante qui consiste à exagérer et demander d’abord beaucoup puis de se raviser pour faire une demande plus sérieuse et abordable.

Décider aujourd’hui et appliquer demain

Il est plus facile de faire accepter aujourd’hui une mesure impopulaire si l’application de celle-ci est prévue pour plus tard. En clair, le peuple accepte plus facilement un sacrifice futur qu’un sacrifice immédiat. En effet, le peuple ne peut s’empêcher de croire que demain sera meilleur et que d’ici là, la mesure ne sera sans doute pas appliquée. L’avantage de cette technique est qu’elle laisse du temps au peuple pour se faire à l’idée du sacrifice nécessaire et de l’accepter avec résignation le moment venu. Pour exemple, la décision de créer une monnaie unique (et donc la perte de souveraineté monétaire) a été prise en 1994 alors que le passage concret à l’Euro a eu lieu en 2001.

Parler comme à des enfants

Cette technique fait appel à la suggestibilité. Lorsque l’on parle à une personne adulte en utilisant un ton et un discours comme si elle était un enfant, alors la personne adulte peut inconsciemment dans certains cas se comporter et réagir comme un enfant. En effet, si l’on vous parle comme à un enfant, on vous suggère implicitement que vous en êtes un ! Et un enfant n'a que peu d’esprit critique. On vous fait donc comprendre (sans le dire) que le sujet est trop compliqué pour vous, que vous ne pouvez pas comprendre, que vous feriez mieux de faire confiance et laisser les "grands" décider pour vous. Beaucoup d’hommes politiques commencent leurs argumentaires par : « Laissez-moi vous expliquer… ». Au point que quelquefois on a l’impression d’être pris pour un débile mental. Par ailleurs, la publicité utilise énormément ce ton infantilisant et cherche ainsi à vous ôter tout sens critique.